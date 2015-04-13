Сенатор Рубіо балотуватиметься на пост президента США - ЗМІ
Республіканський сенатор від штату Флорида Марк Рубіо оголосив про намір балотуватися на пост президента США.
Про це повідомляє ВВС.
Раніше стало відомо, що Рубіо є фаворитом праймеріз партії поряд з губернатором Флориди Джебом Бушем і сенаторами Рендом Полом і Тедом Крузом.
Рубіо вважає, що володіє "унікальним набором якостей", щоб стати президентом.
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Про це 43-річний політик, якого називають зіркою Республіканської партії, що сходить, сказав, виступаючи в Майамі перед потенційними спонсорами своєї виборчої кампанії.
Він пообіцяв, що в разі обрання захистить "американську мрію".
Хілларі Клінтон, яка буде балотуватися від Демократичної партії, він назвав "лідером вчорашнього дня".
Як повідомляв УНІАН, екс-держсекретар і колишня перша леді США Хілларі Клінтон оголосила про вступ у боротьбу за пост президента країни.
Вибори відбудуться в США восени 2016 року.