Сенатор Рубіо балотуватиметься на пост президента США - ЗМІ

Про це повідомляє ВВС.

Раніше стало відомо, що Рубіо є фаворитом праймеріз партії поряд з губернатором Флориди Джебом Бушем і сенаторами Рендом Полом і Тедом Крузом.

Рубіо вважає, що володіє "унікальним набором якостей", щоб стати президентом.

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Про це 43-річний політик, якого називають зіркою Республіканської партії, що сходить, сказав, виступаючи в Майамі перед потенційними спонсорами своєї виборчої кампанії.

Він пообіцяв, що в разі обрання захистить "американську мрію".

Хілларі Клінтон, яка буде балотуватися від Демократичної партії, він назвав "лідером вчорашнього дня".

Як повідомляв УНІАН, екс-держсекретар і колишня перша леді США Хілларі Клінтон оголосила про вступ у боротьбу за пост президента країни.

Вибори відбудуться в США восени 2016 року.