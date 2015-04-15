Російський траулер, який раніше загорівся на Канарах, потонув
17:15, 15 квітня 2015Світ
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Російський траулер "Олег Найдьонов" потонув поблизу Канарських островів
Після пожежі траулер затонув / Скріншот відео YouTube
Це підтвердили у морській рятувальній службі Іспанії, повідомляє російська служба BBC.
Минулого тижня судно, в січні 2014 року арештоване владою Сенегалу, зайнялося в іспанському порту міста Лас-Пальмас. Всі члени екіпажу були евакуйовані, а сам траулер влада вирішила відбуксирувати у відкрите море.
Читайте такожПалаючий траулер «Олег Найдьонов» відбуксовано у відкрите мореЯк повідомляють місцеві ЗМІ, він затонув за 24 кілометри на південь від острова Гран-Канарія.
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