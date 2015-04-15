Російський траулер, який раніше загорівся на Канарах, потонув

Це підтвердили у морській рятувальній службі Іспанії, повідомляє російська служба BBC.

Минулого тижня судно, в січні 2014 року арештоване владою Сенегалу, зайнялося в іспанському порту міста Лас-Пальмас. Всі члени екіпажу були евакуйовані, а сам траулер влада вирішила відбуксирувати у відкрите море.

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