Німеччина планує передати Литві 12 самохідних гаубиць із арсеналу Бундесверу

Німеччина може підтримати озброєння литовської армії поставками 12 самохідних гаубиць. Про це у середу, 15 квітня, під час візиту до Вільнюса заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агентство dpa. Вона зауважила, що існує можливість передати 12 самохідних гаубиць (PzH 2000) з арсеналів Бундесверу Литві, передає DW.de.

Йдеться про продаж гаубиць за 15 мільйонів євро. Як зазначається у повідомленні, ця важка артилерійська зброя може стріляти на відстань до 35 кілометрів. Уперше Бундесвер застосував її під час війни в Афганістані.

Урсула фон дер Ляєн та литовський міністр оборони Юозас Олекас домовилися, що в пакет поставки також входитимуть відповідні системи управління та спостереження. Деталі контрактів, за словами обох міністрів, будуть узгоджені експертами у травні, повідомляє агенція AFP.

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Як наголосила міністр оборони Німеччини, Литва висловила побажання придбати гаубиці з арсеналів Бундесверу, а тому умови купівлі будуть "солідарними". Натомість бронетранспортери типу Boxer Вільнюс має закуповувати напряму у виробників, зазначається в повідомленні AFP. Агентство dpa повідомляє про можливу закупівлю ста бронетранспортерів. У цьому випадку міністерство оборони Німеччини теж планує посприяти Литві в можливості отримати доступ до озброєнь.