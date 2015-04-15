Барви Голландії: парк Кекенхоф і його околиці (фоторепортаж)

Кекенхоф відомий на весь світ своїми квітами і великими тюльпановими полянами. У парку посаджено кілька мільйонів тюльпанів багатьох різновидів.

Головною темою виставки цього року став Ван Гог, адже у 2015 році виповнюється 125 років із дня смерті знаменитого художника. Серед численних експозицій в парку - автопортрет Ван Гога, виконаний із тисячі тюльпанів.

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Неподалік від парку також розташовуються поля, де вирощують тюльпани - жовті, червоні, фіолетові тощо. З висоти пташиного польоту вони нагадують яскраві килими.