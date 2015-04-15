Поблизу штабу миротворців ООН в Малі смертник підірвав автомобіль
20:44, 15 квітня 2015Світ
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Смертник на начиненому вибухівкою автомобілі підірвався біля казарм миротворців ООН на півночі Малі.
REUTERS
Загинули три людини, кілька миротворців отримали поранення, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Сили ООН розташовуються в Малі вже два роки після французької інтервенції в країну, значну частину якої захопили тоді ісламісти і туареги.
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Озброєні ісламісти скористалися слабкістю центрального уряду після перевороту в березні 2012 року і нездатністю урядових військ забезпечити безпеку. Під контролем повстанців опинилися такі великі міста, як Гао, Кідаль, Тімбукту, де було запроваджено шаріат.
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