Поблизу штабу миротворців ООН в Малі смертник підірвав автомобіль

Загинули три людини, кілька миротворців отримали поранення, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Сили ООН розташовуються в Малі вже два роки після французької інтервенції в країну, значну частину якої захопили тоді ісламісти і туареги.

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Озброєні ісламісти скористалися слабкістю центрального уряду після перевороту в березні 2012 року і нездатністю урядових військ забезпечити безпеку. Під контролем повстанців опинилися такі великі міста, як Гао, Кідаль, Тімбукту, де було запроваджено шаріат.