"Аль-Каїда" захопила аеропорт в Ємені
Бойовики "Аль-Каїди" встановили контроль над аеропортом міста Мукалла на південному сході Ємену, відбивши його у урядових загонів.
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Ісламісти звільнили кількох бойовиків з в'язниці міста, включаючи відомого в країні польового командира.
"Аль-Каїда" посилила свої позиції в Ємені після початку конфлікту президентських сил і повстанців-хуситів.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ємені в результаті атаки американського безпілотного літального апарату ліквідований один з ватажків терористичної мережі "Аль-Каїда".
Один час він перебував в американській в'язниці Гуантанамо, проте після екстрадиції в Саудівську Аравію в 2006 році здійснив втечу з-під варти і влаштувався на території Ємену.