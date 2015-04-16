"Аль-Каїда" захопила аеропорт в Ємені

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Ісламісти звільнили кількох бойовиків з в'язниці міста, включаючи відомого в країні польового командира.

"Аль-Каїда" посилила свої позиції в Ємені після початку конфлікту президентських сил і повстанців-хуситів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ємені в результаті атаки американського безпілотного літального апарату ліквідований один з ватажків терористичної мережі "Аль-Каїда".

Один час він перебував в американській в'язниці Гуантанамо, проте після екстрадиції в Саудівську Аравію в 2006 році здійснив втечу з-під варти і влаштувався на території Ємену.