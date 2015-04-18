Нідерланди вважають неприпустимим намір РФ виставити уламок збитого "Боїнга 777" у музеї
Міністр закордонних справ Берт Кундерс висловився з приводу демонстрації уламку збитого літака в місті Єйськ у Росії
Про це інформує Еспресо.TV з посиланням на De Telegraaf.
"Якщо інформація про виставку у російському музеї є правдою, то це зневажливий, образливий та абсолютно неприпустимий крок", - сказав міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.
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Міністр зазначив, що дуже стурбований повідомленнями у ЗМІ і має намір звернутись до повноважних органів України та Росії, аби перевірити правдивість цієї інформації.
Нагадаємо, жителі селища Розсипне, що недалеко від Тореза, в обмін на гуманітарну допомогу з міста Єйськ Краснодарського краю передали в Росію фрагмент збитого торік малазійського "Боїнга-777", який там будуть показувати у музеї 70-річчя Перемоги.