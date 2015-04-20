У російському Єйську передумали виставляти в музеї уламок "Боїнга"
03:28, 20 квітня 2015Світ
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Уламок збитого на Донбасі літака рейсу МН17, який жителі селища Розсипне під Торезом передали росіянам в подяку за гуманітарку, не будуть виставляти в музеї 70-річчя Перемоги.
REUTERS
Про це повідомив голова правління крайової всеросійської громадської організації "Бойове братство" Валерій Ярко, передає ТСН з посиланням на Деловой Ейск.
За його словами, в організації розуміють, що фрагменти літака є речовими доказами у кримінальній справі, тому там вирішили повернути уламки літака на Донбас.
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Росіяни порекомендували жителям Розсипного передати фрагмент "Боїнга" представникам міжнародної слідчої групи, яка розслідує падіння літака.
"Вчора фрагмент був відправлений в Донецьку область", - повідомив Валерій Ярко в суботу, 18 квітня.
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