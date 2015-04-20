Узбережжя Тайваню сколихнув потужний землетрус

Як повідомляє Радіо Свобода, у столиці Тайбеї хиталися будинки.

Японія спершу видала, але згодом відкликала попередження про можливе невелике цунамі після цього землетрусу.

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Центральне бюро погоди Тайваню вважає, що епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 75 кілометрів від острова.

Нагадаємо, раніше землетрус магнітудою 5,3 стався недалеко від островів Ідзу в Тихому океані, які належать Японії. Осередок залягав на глибині 20,6 кілометра.