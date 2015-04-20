У Росії на зміну пожежам прийшли повені - близько 2 тисяч жителів Уралу відрізані від світу

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на обласне управління МНС РФ.

За даними рятувальників, зараз у зоні підтоплення знаходяться п'ять низьководних мостів, один міст розібраний, а до одного неможливо під'їхати через підняття рівня річки.

"Після проходження льодоходу будуть організовані човнові і поромні переправи", - сказали у відомстві.

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У МНС РФ запевняють, що до початку повені в населених пунктах створили необхідні запаси продуктів, медикаментів та товарів першої необхідності.

Нагадаємо, в Сибіру і в Забайкаллі в останні дні вирували природні пожежі, які перекинулися на кілька десятків населених пунктів. За даними МНС, в Забайкальському краї для ліквідації загорянь було залучено угруповання у складі понад 1,8 тисячі осіб і понад 280 одиниць техніки.