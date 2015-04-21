США повернуть надзвуковий бомбардувальник B-1B до складу сил глобального удару

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ВВС США.

В даний час вони входять до складу бойового авіаційного командування ВПС США, що об'єднує сили тактичної авіації.

«Це перепризначення дозволяє об'єднати під одним командуванням всі три типи наявних стратегічних бомбардувальників і перспективну машину, створювану в рамках програми LRS-B (Long Range Strike Bomber)» - зазначила секретар ВПС США Дебора Лі Джеймс.

63 літаки і сім тисяч людей особового складу будуть передані з бойового авіаційного командування до складу глобального ударного командування протягом року.

Після виведення зі складу стратегічної авіації на початку 1990-х років B-1B використовувалися в якості літаків підтримки сухопутних військ, беручи участь в операціях на Балканах, в Іраку і Афганістані.

Читайте такожБританія повинна модернізувати потенціал ядерного стримування - міністр оборониВ даний час ці літаки позбавлені можливості застосовувати ядерну зброю і не входять в перелік ядерних сил США. Представники ВПС США відзначають, що передача B-1B до складу глобального ударного командування дозволить підвищити гнучкість стратегічних сил, об'єднавши можливості ядерних і конвенціональних систем ураження.

Бомбардувальники B-1B були розроблені в 1970-х роках, і спочатку призначалися для виконання завдань ядерного стримування з застосуванням аэробаллистических ракет AGM-69 SRAM з ядерною бойовою частиною. Після зняття SRAM з озброєння вони використовують бомби вільного падіння різних типів і можуть застосовувати неядерні високоточні крилаті ракети JASSM.