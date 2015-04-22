Торнадо зруйнував частину міста в Бразилії: є жертви

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на службу цивільної оборони штату Санта-Катаріна.

Стихія обрушилася на місто Шаншере на півдні країни, яке, за оцінками рятувальників, після торнадо було зруйноване на 30%. Тисячі людей були змушені залишити домівки, серйозно постраждали від потужного вітру 2,6 тисячі будівель.

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Швидкість вітру сягала 84 кілометрів на годину, повідомляє портал Segunda. Всього до лікарів звернулися 300 постраждалих, 120 з яких були госпіталізовані з різними пораненнями, причому багато з них перебувають у важкому стані.

Вітер повалив опори ліній електропередач, тому місто залишається без електрики. Уряд Бразилії вже направив до місця події 100 військовослужбовців для допомоги в розборі уламків і очищення вулиць міста.