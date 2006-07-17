Уго Чавес їде в гості до Лукашенка

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС ФРІАС відвідає Білорусь з офіційним візитом, який відбудеться 22-24 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського зовнішньополітичного відомства, Президента Венесуели запросив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

Разом з тим, прес-служба не уточнила кола питань для двосторонніх білорусько-венесуельських переговорів.

Довідка УНІАН. Лідер руху «П`ята Республіка» Уго Рафаель ЧАВЕС ФРІАС став Президентом Боліваріанської Республіки Венесуела в 1998 році після тривалого військового протистояння. Він народився 28 липня 1954 року в с.Сабанета (штат Барінас, Венесуела), має вищу військову освіту.

У.ЧАВЕС відомий своєю непримиримою позицією щодо США. Він не раз висловлював різку критику у зв`язку із зовнішньою політикою Білого дому, насамперед, що стосується країн, так званих, диктатур – Куба, Венесуела, Білорусь. У.ЧАВЕС погрожував США припинити поставки нафти до США, після чого президент США Джордж БУШ доручав уряду підготувати програму диверсифікації поставок енергоресурсів, «щоб не залежати від країн диктатури».

У травні 2006 року Президент Венесуели У.ЧАВЕС заявив про готовність надати європейцям з малими доходами дешеве паливо для опалювання їх будинків. «Я хочу запропонувати підтримку бідній частині населення, проте хочу бути впевненим, що ця допомога дійде саме до них», - сказав тоді У.ЧАВЕС.

Взимку 2006 року Венесуела допомагала бідним американцям.