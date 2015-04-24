У Єревані морем квітів вшанували пам'ять жертв трагедії вірмен (фоторепортаж)

Вона приурочена до 100-річчя масового вбивства вірменів в Османській імперії. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, після чого прозвучав гімн Вірменії, повідомляє Медуза.

Президент Вірменії Серж Саргсян з дружиною Ритою Саргсян поклали квітку - жовту троянду - у вінок у вигляді незабудки, давши остаточний вигляд символу пам'яті жертв трагедії біля вічного вогню у меморіальному комплексі Цицернакаберд.

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За найбільш поширеною оцінкою, жертвами вбивств в Османській імперії в 1915 році стали близько півтора мільйона вірмен.