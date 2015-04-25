У Пакистані вбили відому правозахисницю

Відомий борець за права людини і громадський активіст Сабін Махмуд застрелена в пакистанському місті Карачі. Також два поранення отримала її мати, на даний момент вона знаходиться в госпіталі, її життю нічого не загрожує.

В активістку стріляли з близької відстані, вбивця здійснив чотири постріли, повідомляє ZN.UA з посиланням на Al Jazeera.

Вбивство сталося незабаром після того, як Махмуд організувала захід "зниклих жителів" Белуджистану. За даними організації вбитої пакистанської правозахисниці, в країні з 2005 року викрадено близько 2800 людей, тіла багатьох з них знаходять через роки.

Крім викрадення людей, в Пакистані нерідко відбуваються теракти.

Зокрема, у січні поточного року в країні 60 людей загинули в результаті вибуху смертника.