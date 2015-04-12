Росія зосереджує бойову авіацію і наземні сили на кордоні з Україною
02:04, 12 квітня 2015Світ
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У навчаннях у Краснодарському краї беруть участь десятки літаків і вертольотів.
Росія проводить навчання у Краснодарському краї / function.mil.ru
Мета тренувань - навчити пілотів знаходити і знешкоджувати наземні цілі, передає ТСН.
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Екіпажі вилітали на завдання як самостійно, так і в роботі з іншими.
Крім бойової авіації Кремль зосереджує на кордоні з Україною і наземні сили. За даними штабу АТО, у Ростовській області зібрали понад 53 тисячі російських військових.
Раніше УНІАН повідомляв, що російські силовики на навчаннях на кордоні з Україною "нейтралізували" бойовиків.
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