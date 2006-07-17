Індонезійське узбережжя накрило цунамі
14:10, 17 липня 2006Світ
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Всі будови повністю зруйновані
Хвиля заввишки в два метри, що утворилася внаслідок потужного землетрусу, накрила західне узбережжя Пангандаран (Pangandaran) острова Ява, повідомляє Associated Press.
Рятуючись від цунамі, люди намагаються піднятися на навколишні горби. Усі прибережні споруди, включно з готелями і приватним житлом, повністю зруйновані.
Загинули, щонайменше, 3 людей.
Нагадаємо, що в результаті руйнівного цунамі, що сталося в Південній і Південно-Східній Азії 24 грудня 2004 року, загинули понад 300 тисяч людей.
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