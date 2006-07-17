Індонезійське узбережжя накрило цунамі

Хвиля заввишки в два метри, що утворилася внаслідок потужного землетрусу, накрила західне узбережжя Пангандаран (Pangandaran) острова Ява, повідомляє Associated Press.

Рятуючись від цунамі, люди намагаються піднятися на навколишні горби. Усі прибережні споруди, включно з готелями і приватним житлом, повністю зруйновані.

Загинули, щонайменше, 3 людей.

Нагадаємо, що в результаті руйнівного цунамі, що сталося в Південній і Південно-Східній Азії 24 грудня 2004 року, загинули понад 300 тисяч людей.

Лента.ру