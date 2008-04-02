Буш закликав країни НАТО відправити додаткові сили до Афганістану

Президент США Джордж Буш закликав країни-члени НАТО підсилити військові контингенти в Афганістані. "Ми закликаємо інші країни НАТО також відправити додаткові сили", - заявив Буш журналістам в Бухаресті.

Він нагадав про обіцянку Франції надіслати до Афганістану, щонайменше, одну тисячу військових. Для НАТО життєво важливо, щоб перша в історії операція блоку за межами "евроатлантичного регіону" мала успіх.

"Ми повинні перемогти", - заявив Буш.

США, зі свого боку, мають намір додатково до 15 тисяч солдатів, які вже є в Афганістані, відрядити туди цією весни ще 3,2 тисячі військовослужбовців.

До складу міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) під командуванням НАТО входять військові з 39 країн, а всього зведений контингент ISAF налічує 47 тисяч військовослужбовців.