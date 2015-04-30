Кадиров віддав наказ стріляти в російських силовиків, тому що йому "було прикро"

Про це він сказав в ефірі радіостанції "Говорить Москва", повідомляє РИА Новости.

"Я на емоціях зробив заяву. Просто прикро було, що один випадок, другий, третій (мова йде про загибель чеченців в ході спецоперацій з участю російських силовиків - УНІАН). Це чисто на емоціях. Мій радник мені теж казав: "Давайте розберемося, не поспішаймо". Ми живемо в правовій державі - в Росії, тому ми видаємо злочинців. Ми знищуємо терористів. Якщо людина скоїла злочин, то я за неї не заступаюсь", - сказав він.

Читайте такожУ Чечні втрачають зв'язок з реальністю: загрожують США розвалом за постачання зброї Україні

Як повідомляв УНІАН, Кадиров дозволив силовим структурам республіки "стріляти на ураження" в російських силовиків, які беруть участь в неузгоджених з республіканською владою спецопераціях.

У Кремлі в свою чергу заявили, що нічого про цей наказ не знають.