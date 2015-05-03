У Литві хочуть оприлюднити імена інформаторів КДБ

Ці дані вже 15 років тримають під грифом "таємно", повідомляє Delfi.

"Ми обговорили питання секретності щодо людей, які працювали з КДБ, оскільки пройшло вже 15 років. Можливо, настав вже час не продовжувати цю секретність, і можна буде дати суспільству відкрито ознайомитися", - заявив після останнього засідання політради прем'єр Альгірдас Буткявічус.

Читайте такожЛитва: третина російських дипломатів у країні пов'язана зі спецслужбами

У цьому році закінчується термін дії таємності у відношенні справ тих, хто добровільно зізнався у співпраці з КДБ. Відповідно, цей термін може бути продовжений, або ж гриф "таємно" буде знято.

"Є певний термін, після якого потрібно або продовжити термін і тримати під секретом, або надати гласності. Прем'єр, спікер Сейму, а також я, висловлювалися на користь того, що ці дані треба оприлюднити",- заявив лідер партії "Порядок і справедливість" Роландас Паксас.