Російські військові кораблі з'явилися поблизу територіальних вод Латвії

Національні збройні сили (НВС) Латвії ідентифікували біля кордонів республіки російські військові кораблі та підводний човен

Про це повідомляє в неділю прес-служба НВС балтійської республіки, пише РИА Новости. Російські кораблі були помічені в ексклюзивній економічній зоні Латвії в 5 милях від державного кордону. НВС ідентифікували десантний корабель Ropucha за класифікацією НАТО (проект 775), малий протичовновий корабель Parchim (проект 1331-М) і підводний човен класу Kilo (дизельний підводний човен проекту 877 "Палтус", – Ред). Читайте такожЛатвія зафіксувала російський військовий корвет поблизу своїх кордонів Також НВС помітили військово-транспортний літак Ан-22, який здійснював політ поблизу латвійської кордону.

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