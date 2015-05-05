ЗМІ: у Росії школярі закидали камінням колишнього в'язня концтабору

Про це повідомляє місцеве видання 47news.ru.

За даними видання, Федотов повертався з церемонії урочистого вручення медалей до 70-річчя Перемоги, коли його атакувала група з трьох учнів молодших класів. Літнього чоловіка закидали камінням протягом трьохсот метрів шляху до дому.

Про Федотова відомо, що він з 41-го по 44-й був вивезений з села Согінці Підпорозького району і перебував у фінському концтаборі під Петрозаводськом. За словами доньки в'язня, до табору він потрапив в чотирирічному віці.

Читайте такожУ Росії двоє ветеранів повернули владі медалі до 70-річчя Перемоги у знак протесту"Його привезли туди разом з 7-річною сестрою, матір'ю, бабусею і дідусем, який помер там же, у таборі. Було ще двоє братів. Один з них 18-річним загинув на фронті", - розповіла дочка Федотова Тетяна і додала: - У нас в Важинах близько ста осіб в'язнів. Для Підпорозького району це не рідкість".

"...закидали 77-річного глухого і кульгавого старого камінням і бруківкою. ...він ніколи нікому поганого слова не скаже. ...мій дід був дитиною в таборі у фашистів, голодував. Для того, щоб зберегти йому життя, його дідусь жертвував свій пайок. Мені прикро і гірко усвідомлювати, наскільки невихованими і жорстокими можуть бути діти", - написала "ВКонтакте" внучка Федотова Ольга Єрмакова.

За даними 47news, школярі були опитані і "з ними була проведена виховна бесіда". З'ясувалося, що значення слова "в'язень" діти не знають.