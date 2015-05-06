Франція може затопити "Містралі" - ЗМІ

Як пише газета "Фігаро", це один з основних варіантів дій, які розглядаються офіційним Парижем у разі розірвання контракту.

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Експерти прийшли до висновку, що використовувати вертольотоносці французькими ВМС неможливо, оскільки вони були побудовані під російські стандарти. На перебудову кораблів доведеться витратити сотні мільйонів євро, цитує видання Ехо Москви.

Франція вирішила призупинити передачу вертольотоносців Москві за підтримки Росією бойовиків на Донбасі і анексії Криму.