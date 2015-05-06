На Німеччину налетів руйнівний торнадо, є жертви (фото, відео)

У місті Бютцов швидкість вітру досягала 120 кілометрів на годину. За словами мера, в місті не залишилося жодної цілої машини, були зірвані дахи будинків, зламані сотні дерев, повідомляє "Медуза".

glad it wasn't in my city but still shocked & sad for theres who lost their homes today #tornado#germanypic.twitter.com/52LGvKQC8H — •|Dylan's Pillow|• (@BangMeStilinski) 6 травня 2015

В результаті стихії загинув 26-річний чоловік у Гамбурзі – на його автомобіль впали шматки даху сусідньої будівлі. Його вагітна дівчина, що знаходилася на сусідньому сидінні, поранена. Більше 30 осіб постраждали.

Bilder aus #Bützow, wie nach einem Luftangriff. (via Catharina von W. bei FB) pic.twitter.com/fA9n6wdOtS — Ralph Gunesch (@felgenralle) 5 травня 2015

У Бютцові багато городян отримали травми в результаті падіння з даху ратуші, на якій вівся ремонт, шматків черепиці та арматури, пошкодження отримали і інші будівлі в місті, в тому числі місцева церква.

Всього нарахували чотири торнадо. Підрахували і збитки від стихії, які, за словами мера Бютцова, складуть кілька мільйонів євро.

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На деякий час було перервано залізничне сполучення між Гамбургом і Любеком.