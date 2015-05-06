На Болотній площі в Москві поліція затримала більше 30 осіб
Поліція почала затримувати учасників акції в підтримку фігурантів "болотної справи", яка проходить на Болотній площі в центрі Москви.
За даними інформагентств, поліція проводить затримання учасників акції вибірково. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Фотокореспондент "Нової газети" Євген Фельдман уточнює, що поліція затримує тих, у кого є якась символіка. Портал ОВС-Інфо стверджує, що до теперішнього часу затримано як мінімум 31 особу.
Читайте такожЗаарештованого російського опозиціонера Развозжаєва не відпустили на похорон матері
Акція на Болотній площі приурочена до річниці мітингу 6 травня 2012 року, який обернувся зіткненнями демонстрантів з поліцією.
Раніше повідомлялося, що влада Москви відмовила опозиції у проведенні мітингу на Болотній площі. Мерія Москви запропонувала опозиціонерам провести мітинг 6 травня в районі метро "Щукінська".