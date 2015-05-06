На Болотній площі в Москві поліція затримала більше 30 осіб

За даними інформагентств, поліція проводить затримання учасників акції вибірково. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Фотокореспондент "Нової газети" Євген Фельдман уточнює, що поліція затримує тих, у кого є якась символіка. Портал ОВС-Інфо стверджує, що до теперішнього часу затримано як мінімум 31 особу.

Читайте такожЗаарештованого російського опозиціонера Развозжаєва не відпустили на похорон матері

Акція на Болотній площі приурочена до річниці мітингу 6 травня 2012 року, який обернувся зіткненнями демонстрантів з поліцією.

Раніше повідомлялося, що влада Москви відмовила опозиції у проведенні мітингу на Болотній площі. Мерія Москви запропонувала опозиціонерам провести мітинг 6 травня в районі метро "Щукінська".