Білий дім обнесуть парканом з шипами

На цей раз пропонується приварити до металевого паркану резиденції додатковий ряд металевий штирів, повідомляє ТАСС.

Згідно з представленим охоронним відомством і Національною парковою службою планом, довжина таких зубців, встановлених зверху паркану, складе приблизно 1,3 см, вони будуть загостреними і стоятимуть не вертикально, а з нахилом назовні.

За задумом авторів, це повинно перешкодити охочим перелізти через огорожу і проникнути на територію Білого дому.

Підвищувати рівень захисту президентської резиденції в Секретній службі заходилися після того, як у вересні минулого року ветеран збройних сил Омар Гонзалес перестрибнув через огорожу резиденції та навіть вбіг в житлову частину Білого дому. Схопили його тільки на території.

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Цей скандал у результаті коштував посади чолі Секретної служби Джулії Пірсон.

Після того інциденту охорона Білого дому була посилена. Крім того, уздовж території було встановлено додаткове огородження - залізні бар'єри висотою близько півтора метра, які зазвичай використовує поліція під час демонстрацій чи інших масових заходів.