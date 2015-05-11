Військові США випробують "форму-невидимку"

Про це пише Lenta.ru з посиланням на The Mail. Протягом року буде випробовуватися десять модифікацій адаптивного камуфляжу — таку робочу назву отримало нове обмундирування.

Польова форма робиться з особливого метаматеріалу. При її виготовленні використовуються елементи, що дозволяють заломлювати світло, перенаправляючи електромагнітні хвилі. У підсумку костюм проявляє властивості хамелеона, зливаючись із будь-яким оточенням. Адаптивний камуфляж може швидко змінювати свій колір і малюнок залежно від переміщень солдата.

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Матеріал вимагає наявності джерела живлення. За умовами Пентагону, розробники повинні представити модифікації не важче 450 грамів з акумулятором, що забезпечує як мінімум вісім годин безперервної роботи камуфляжу.

Крім того, нове обмундирування не повинно заважати виконанню будь-яких обов'язків військовослужбовця і працювати в будь-яких погодних умовах.