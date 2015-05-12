Тільки 36% працюючих жінок у світі мають право на оплачувану декретну відпустку

Про це йдеться в дослідженні, проведеному Міжнародною організацією праці (МОП), передає DT.UA. Згідно з доповіддю, лише 36% працюючих жінок у світі мають право на грошові виплати під час відпустки по вагітності та пологах. Проте в результаті неефективного виконання відповідних законів у деяких країнах на практиці допомогу отримують лише 28% жінок.

Читайте такожРівність доходів чоловіків і жінок може бути досягнута не раніше 2086 року

У дослідженні говориться, що за останні роки різко зросла кількість програм невеликих грошових виплат, при цьому зберігається істотний розрив у наданні адекватних регулярних посібників. За даними доповіді, в 108 країнах реалізуються закріплені в законодавстві спеціальні програми допомоги на дитину, але часто вони охоплюють лише невеликі групи населення.

Голова Департаменту соціального захисту МОП Ізабель Ортіз звертає увагу на негативний вплив заходів з посилення податково-бюджетної політики в Європі на жінок і дітей. У період з 2008 по 2013 рік у країнах Європейського союзу рівень бідності серед дітей зріс у 18 країнах з 28 країн – сказала Ізабель Ортіз.

У доповіді також зібрані дані по тривалості декретних відпусток. Найбільша тривалість декретної відпустки спостерігається в країнах колишнього СРСР. Наприклад, у Вірменії, Росії та Таджикистані відпустка по вагітності та пологах становить 140 тижнів. В Азербайджані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Узбекистані та Україні – 126 тижнів. У той же час у В'єтнамі декретна відпустка триває всього 6 тижнів, а у США роботодавці взагалі не зобов'язані її оплачувати.