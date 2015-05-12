Білий дім: США поки що не бачать варіантів повернення Росії в G8
22:09, 12 травня 2015Світ
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США поки що не бачать можливостей для повернення Росії до ”Великої вісімки”.
США поки що не бачать варіантів повернення Росії в G8
Про це заявив у вівторок офіційний представник Білого дому Джош Ернест, повідомляє РИА Новости.
”На даний момент це важко уявити”, - сказав він.
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”Велика вісімка” перетворилася на ”сімку” після того, як країни G7 в 2014 році зібралися без участі Росії в Брюсселі. Таке рішення було прийнято після анексії Криму Росією. В даний час в ”групу семи” входять Німеччина, США, Канада, Японія, Франція, Великобританія, Італія.
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