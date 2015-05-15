Суд США засудив помічника бін Ладена до довічного ув'язнення

Халід Фавваз був арештований в Лондоні в 1998 році і екстрадований до США через 14 років, в 2012 році, передає Бі-бі-сі. Халід Фавваз один час був прес-секретарем Усами бін Ладена і відповідав за зв'язки зі ЗМІ в "Аль-Каїді".

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Жертвами вибухів американських посольств в Найробі і Дар-ес-Саламі 7 серпня 1998 року стали 224 людини. Напади на посольства відбулися у восьму річницю прибуття американських військових підрозділів в Саудівську Аравію під час конфлікту Іраку і Кувейту в 1990-му році.

На думку американської розвідки, вибухи посольств були організовані "Аль-Каїдою".

Халіда Фавваза, крім надання допомоги в організації вибухів посольств, також звинувачують в тому, що він постачав різні засоби комунікації, у тому числі і супутниковий телефон, колишньому лідеру "Аль-Каїди" Усамі бін Ладену.