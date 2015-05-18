У Держдумі вирішили, що українська криза є частиною плану США щодо зменшення впливу Росії на Європу

Про це пише Українська правда з посиланням на авторську статтю спікера у виданні "Российская газета".

"Росія двадцять років сумлінно працювала в Раді Європи і не може нескінченно доводити, що ніяких погроз від нашої країни не виходить. Це вона в 1945 році принесла мир всьому континенту і заслуговує набагато більшої довіри, ніж ті, хто довго і старанно переписував історію, розпалюючи вогнища протистояння в нашому, досі мирному, будинку", - заявляє з-поміж іншого Наришкін.

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"На відміну від нинішніх західних політиків, люди, які починали будівництво Великої Європи, пам'ятали уроки і Першої, і Другої світових воєн. Вони досі говорять, що зроблена помилка з розширенням НАТО, а Європа сильно ризикує, слідуючи в фарватері країни, що знаходиться за тисячі миль від континенту", - пише він.

За словами Наришкіна, "українські події лише підтвердили, що без самостійності країн ЄС у зовнішній політиці, по суті, стоячи "враскорячку", забезпечити безпеку сотень мільйонів громадян не можна".

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"Пора приймати рішення, засновані на їх, а не на чужій волі", - переконує він.

"Українська криза, яка є штучно створеною і загострюваною ззовні – частина великого і давнього плану США. В цьому тепер не залишилося сумнівів. Вся їх санкційна епопея і гра на розпалювання суперечностей мають ще одну мету", - заявляє він.

"Намагаючись відтіснити Росію з її традиційного геополітичного і торгово-економічного простору, Штати сподіваються зайняти наше місце. Їм мало Європи в НАТО – вони хочуть "забрати" континент в зону свого всеохоплюючого впливу", - стверджує російський спікер.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков вважає, що Росія може запропонувати західним країнам більше, ніж Україна.