Винуватцями вибуху в Москві могли бути двоє студентів

Винуватцями вибуху в будинку на вулиці Академіка Корольова у Москві у п`ятницю могли бути двоє студентів, які використовували в квартирі газозварювальний апарат, повідомив мер Москви Юрій Лужков.

Мер розповів, що при вибуху і пожежі, які сталися напередодні увечері в багатоквартирному житловому будинку загинули двоє студентів і їх сусідка.

«Це були двоє студентів-друзів, які захоплювалися виготовленням старовинних видів зброї, кольчуг, шоломів. Вибухнув апарат з газом пропан-бутан, за допомогою якого вони займалися паянням. Також загинула жінка з сусідньої квартири, яка потрапила під плиту», що обрушилася, - сказав мер.

Раніше Лужков заявляв, що вибух міг відбутися з вини некваліфікованих робітників, які нібито вели газозварювальні роботи в будинку.