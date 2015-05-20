Глава МЗС Чехії закликав Росію "не грати в хованки"
У зв'язку з затриманням двох російських військових на сході України міністр закордонних справ Чехії Лубомир Заоралек закликав Москву до більшої відвертості з приводу участі російських військових в українському конфлікті.
Про це він заявив у вівторок, 19 травня, після зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним в Празі, повідомляє Deutsche Welle.
"Було б непогано нарешті припинити гру в хованки", - заявив він
За словами глави чеського МЗС, так звана гібридна війна, коли солдати воюють без відзнак, заведе в глухий кут, передає агентство dpa.
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У свою чергу Клімкін запевнив, що з двома військовослужбовцями, захопленими в полон 17 травня під Луганськом, обходяться гуманно.
Уряд України звинувачує їх у вчиненні збройного опору на боці сепаратистів.
За українськими законами військовим загрожує довічне ув'язнення за терористичну діяльність. Москва заперечує приналежність полонених до російських збройних сил.