Глава МЗС Чехії закликав Росію "не грати в хованки"

01:53, 20 травня 2015
Світ
1376 0

У зв'язку з затриманням двох російських військових на сході України міністр закордонних справ Чехії Лубомир Заоралек закликав Москву до більшої відвертості з приводу участі російських військових в українському конфлікті.

REUTERS

Про це він заявив у вівторок, 19 травня, після зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним в Празі, повідомляє Deutsche Welle.

"Було б непогано нарешті припинити гру в хованки", - заявив він

За словами глави чеського МЗС, так звана гібридна війна, коли солдати воюють без відзнак, заведе в глухий кут, передає агентство dpa.

Читайте такожЗахоплення спецназівців свідчить, що Росія продовжує порушувати Мінські угоди - Держдеп

У свою чергу Клімкін запевнив, що з двома військовослужбовцями, захопленими в полон 17 травня під Луганськом, обходяться гуманно.

Уряд України звинувачує їх у вчиненні збройного опору на боці сепаратистів.

За українськими законами військовим загрожує довічне ув'язнення за терористичну діяльність. Москва заперечує приналежність полонених до російських збройних сил.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter