Розвідка США розсекретила листування "терориста номер один"

Серед опублікованих матеріалів — листування терориста з членами сім'ї, іншими керівниками «Аль-Каїди» та інших терористичних угруповань. Крім того, було оприлюднено список англомовних книг, аналітичних доповідей і американських урядових документів, що зберігалися в електронній бібліотеці бен Ладена.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією CNN.

Як випливає з розсекречених матеріалів, «терорист номер один» до кінця життя ставив головним пріоритетом «Аль-Каїди» вбивство американців, а не створення ісламської держави. Так, у недатованому листі він закликав джихадистів в Північній Африці сконцентруватися на терактах в американських посольствах і компаніях Того і Сьєрра-Леоне.