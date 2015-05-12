Журналіст: США спотворили обставини смерті бен Ладена - BBC

Відомий американський журналіст Сеймур Херш звинуватив уряд США в спотворенні обставин смерті лідера "Аль-Каїди" Осами бен Ладена в 2011 році.

За версією пана Херша, бен Ладен не переховувався на свободі в Пакистані, як свідчить офіційна версія американської влади, а був ув'язненим місцевою міжвідомчою розвідкою (ISI), яка використовувала його як важіль тиску на сили "Аль-Каїди", повідомляє BBC Україна.

Місце перебування бен Ладена американській владі повідомив співробітник пакистанської розвідки, який, як стверджує журналіст, отримав за цю інформацію 25 мільйонів доларів.

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За офіційною версією США, бен Ладена вбили 2 травня 2011 році під час спецоперації, після чого тіло лідера "Аль-Каїди" поховали в Аравійському морі. Пан Херш стверджує, що насправді тіло бен Ладена з кількома кульовими отворами в голові скинули з вертольота над горами Гіндукуш.

За словами лауреата Пулітцерівської премії письменника Сеймура Херша, рейд, в результаті якого вбили лідера "Аль-Каїди" Осаму бен Ладена, насправді був не таємним і ризикованим кроком американців, а спільною операцією військових розвідок Пакистану і США.

Журналіст каже, що дізнався ці подробиці від анонімного джерела, після чого консультувався з двома військовими з Командування спеціальних операцій США, а також з джерелами в Пакистані.

Це викриття героїчного рейду, який став апофеозом зовнішньої політики Барака Обами, викликало хвилю звинувачень на адресу автора як в США, так і в Пакистані: пану Хершу закидають недостатність доказів і суперечливі висновки під час всієї його тривалої розповіді.

"Твердження, що операція, в ході якої був убитий Осама бен Ладен, була проведена не тільки американцями, є абсолютно помилковим", - заявив представник Білого дому Нед Прайс, додавши, що твір Сеймура Херша рясніє "неточностями і безпідставними висновками".

Головним посиланням статті пана Херша, опублікованій в "Лондонському книжковому огляді" (London Review of Books), є твердження, що з 2006 року бен Ладен перебував в Абботтабаді під контролем Пакистану та за фінансової підтримки Саудівської Аравії.

Пан Херш заявляє, що високопоставлені пакистанські чиновники дозволили США провести цей "рейд", що є фактично вбивством, після того, як американцям через джерело в пакистанській розвідці (а не після допитів полонених бойовиків "Аль-Каїди" і кур'єра бен Ладена, як офіційно стверджувалося) стало відоме місцеперебування бен Ладена.

Після цього і нібито уклали угоду, за якою американцям дозволили стежити за об'єктом, добути зразки ДНК, щоб підтвердити особу бен Ладена, і навіть надали їх у розпорядження пакистанського агента для допомоги у проведенні операції в обмін на продовження фінансування пакистанської розвідки та її керівників.

В рамках цієї "операції", як стверджує пан Херш, США повинні були на тиждень затримати оголошення про смерть бен Ладена, і при цьому повідомити, що його вбили в результаті удару безпілотника в Афганістані.

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Однак, Обама не виконав домовленості після того, як під час операції з одним з американських вертольотів сталася аварія, і в Білому домі злякалися, що вся ця історія набуде розголосу.

Тому того ж вечора президент США розповів народу про те, як спецназ морської піхоти після декількох місяців збору розвідданих, не повідомляючи пакистанській стороні, здійснив ризикований рейд, під час якого в бою вбили Осаму бен Ладен із його поплічниками.

У наступні дні Білий дім повідомив додаткові подробиці, які часом були суперечливими і, які потім довелося спростувати.

"Історію, запропоновану Білим домом, з таким же успіхом міг написати і Льюїс Керролл", - в’їдливо пише пан Херш, посилаючись на автора "Аліси в країні чудес".

А закінчує він свою статтю тим, що критикує зовнішню політику американської адміністрації.