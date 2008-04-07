Буш станцював Путіну «козачка»

Володимир Путін і Джордж Буш зустрілися в російському Сочі у своїй президентській якості востаннє. Саме для підбиття підсумків їх 8-річного знайомства і задумувався імпровізований саміт, під час якого глави держав повинні були дати наказ своїм наступникам, як далі управлятися у сфері двосторонніх відносин, пише Газета.ру

Зустріч у літній резиденції російського президента «Бочаров ручей» пройшла в улюбленій обома неформальній обстановці. Одягнений у напіввійськовий френч Путін, який зустрічав гостей біля дверей, спершу підніс Лорі Буш букет троянд, а потім повів її чоловіка оглянути макети олімпійських споруд у Сочі. Неофіційна частина продовжилася прогулянкою берегом Чорного моря, спільною вечерею у прес-центрі, і концертом солістів Кубанського козачого хору. Як розповіли наступного дня президенти, американський гість від надлишку емоцій пустився з казачками у танок.

Проте невимушена атмосфера ділових результатів не принесла – переговори глав держав тривали не більше запланованого терміну, президенти оголосили свої позиції, але главам дипломатичних відомств, Кондоліззі Райс і Сергію Лаврову, довелося чимало потрудитися, щоб погодити позиції сторін щодо підсумкової декларації.

На підсумковій прес-конференції президенти констатували відсутність проривних результатів. Володимир Путін відзначив в першу чергу, що «змін у наших позиціях не відбулося», а запропонований набір «заходів довіри і транспарентності» заслуговує детального розгляду. Такий же лаконічний був і президент Буш.

Більшість західних газет вельми скептично оцінюють підсумки двосторонньої зустрічі в Сочі, причому вони не втомлюються нагадувати про той неприємний осад, який залишив саміт НАТО в Бухаресті, підсумки якого були визнані більш ніж неоднозначними через протидію Москви наданню Плану дій з членства Україні і Грузії.

Британська The Guardian знову вказує на те, що російський президент, який фактично залишається у владі і після своєї офіційної відставки з поста в травні, дипломатично обіграв Буша, виключно непопулярного у себе в країні. «Путін, – продовжує видання, – судячи з усього, має намір залишитися при владі ще на невизначений термін. І в ситуації нездорових відносин між Москвою і Вашингтоном здається очевидним, хто сміятиметься останнім».

«Найбільше на світі Буш хотів укладення угоди по ПРО. Він за цим приїхав. Путін же відправив його додому з порожніми руками», – зазначає британська газета. «Ані дружні поплескування по спині, ані навіть імпровізований народний танець у виконанні Буша не могли приховати того факту, що Путін в черговий раз гримнув дверима перед носом свого гостя», – вказує видання.