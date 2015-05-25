Патріарх РПЦ завів сторінку в соцмережі. Затролили

Повідомляється, що аккаунт було створено безпосередньо Московською патріархією і вона є дійсною сторінкою патріарха. Однак чи пише предстоятель РПЦ там самостійно - невідомо, пише Українська правда.

При цьому коментарі до постів не закриваються, в результаті чого патріарха вже "затролили" коментарями щодо способу життя РПЦ і її керівника.

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Люди обурюються його кортежем, і тим, чому для Кирила під час його візитів у різні міста Росії ДАІ перекриває рух транспорту на вулицях.

Також користувачів цікавлять такі питання, які годинники собі краще придбати і "коли Богородиця прожене Путіна".

В коментарях також багато лайки і атеїстичних висловлювань. Деякі користувачі навіть рекомендують Кирилу звернутися до своїх помічників, щоб ті допомогли йому закрити коментарі.