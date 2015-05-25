У Росії пояснили, чому танк "Армата" заглох на параді: "Не ту кнопку натиснули"

В ефірі телеканалу «Россия 1» він розповів, що основна причина - людський фактор, пише "Дождь".

«Ось, наприклад, у нас був невеликий інцидент на генеральній репетиції — техніка настільки досконала, що до неї людині ще потрібно звикнути, і це не техніка підвела — а зв'язок між технікою і людиною був порушений. Не ту кнопку натиснули, як говориться», — розповів Рогозін.

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Танк «Армата» раптово зупинився на репетиції параду Перемоги 7 травня. Диктор пояснив це «репетицією евакуації техніки». Через деякий час танк був выдбуксований.

«Армата» — бойовий танк Т-14, який був створений на основі єдиної однойменної важкої гусеничної платформи. Міністерство оборони вперше показало його фотографії на своєму сайті 21 квітня, проте на знімках вежа була закрита брезентом. 29 квітня на репетиції параду 9 травня танк був продемонстрований глядачам без чохла на вежі.