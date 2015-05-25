Віце-прем'єр РФ про санкції: танкам візи не потрібні

11:06, 25 травня 2015
Світ
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Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін відповів Європі і США на санкції і заборону видачі віз.

Танкам визы не нужны - Рогозин

Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін в ефірі однієї з програм на популярному російському телеканалі коментуючи введені санкції проти Росії і заборону видачі віз заявив, що танкам візи не потрібні.

Про це повідомляють РИА Новости.

"Танкам візи не потрібні", — сказав Рогозін в ефірі.

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