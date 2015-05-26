Швеція почала готуватися до нападу з боку Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Стефан Льовен, коментуючи участь у навчаннях Arctic Challenge Exercise, повідомляє РБК-Україна.

"Оборона завжди має план дій та ймовірні рішення на випадок російської провокації в повітрі. Все залежить від ситуації. Це маневри, і ми виходимо з того, що наша оборона має готовність і план дій на випадок можливої російської агресії", - заявив Льовен.

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За його словами, Швеції потрібно нарощувати військову міць, а участь у подібних навчаннях сприяє поліпшенню готовності сил оборони відбити можливу агресію.