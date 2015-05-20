Лідери "Великої сімки" 7-8 червня обговорять ситуацію на Донбасі

Лідери країн "Великої сімки" обговорять під час зустрічі у Німеччині 7-8 червня ситуацію на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар Білого дому Джош Ернест сказав на брифінгу у Вашингтоні (Трансляція брифінгу здійснювалась на сайті Білого дому - УНІАН).

Зокрема, речник Білого дому відзначив, що Сполучені Штати та партнери у Європі залишаються занепокоєними з приводу дестабілізації Росією ситуації в Україні.

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"Я впевнений, що це питання буде порушуватися та обговорюватися під час відвідування президентом зустрічі "Великої сімки" у Німеччині на початку наступного місяця", - сказав Ернест.

Також він наголосив, що занепокоєння США стосується фактів щодо продовження постачання Росією через український кордон військової техніки та обладнання, щодо переміщення російських військ через кордон, які, окрім того, воюють, підтримуючи сепаратистів на сході України.

За його словами, ці дії створюють небезпеку для мирних жителів та призводять до загибелі як цивільних громадян, так і українських військових.