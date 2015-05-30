Комітет захисту журналістів засудив указ Путіна про засекречення втрат військових

Комітет із захисту журналістів засудив указ російського президента Володимира Путіна про держтаємницю з втрат військових у мирний час, передає Газета.ru.

«Ми закликаємо президента Володимира Путіна припинити створювати «димові завіси» і дозволити ЗМІ робити свою роботу, яка полягає в тому, щоб інформувати людей в Росії, Україні і в усьому світі про реальні події в регіоні», - йдеться в опублікованій на сайті комітету заяві.

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Раніше повідомлялося, що указ Путіна про держтаємницю оскаржать у Верховному суді.