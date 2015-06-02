ЗМІ: у Росії затримали пов'язаного з ЛНР отамана казаків за "контрабанду зброї з України"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ.

"Отаман був затриманий дорогою з Ростовської області, в його машині були виявлені близько десяти автоматів і гранат, зараз він поміщений у СІЗО", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Чуреков планував продати зброю і боєприпаси в Ставропольському краї.

Читайте такожБойовики "ЛНР" зачистили область від "казаків" отамана Козіцина - ФедичевЯк пише російське агентство, судячи зі вернень Чурекова, викладених у відкритому доступі в інтернеті, завданням "Кавказької козацької лінії" він називає боротьбу з радикальним ісламом на Північному Кавказі, а девізом організації - "Любов людям!".

Як свідчать його висловлювання, доступні в мережі, Чуреков вважає козаків окремим етносом і виступає за створення козацьких автономій.

За повідомленнями сепаратистських ресурсів, у квітні цього року Чуреков був присутній у Луганську і брав участь у святкуванні річниці захоплення СБУ.

Як розповів Чуреков в Луганську, його люди брали участь у захопленні Криму та у війні на сході. "Більше 500 козаків добровольців і зараз у вас перебувають", - заявив він.