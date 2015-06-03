МЗС Росії: заходи у відповідь з боку ЄС на російський "чорний список" — це відображення інтелектуальної політичної убогості

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков назвав складання списку нев'їзних в РФ законною співмірною відповіддю на дії Євросоюзу.

Про це повідомляють РИА Новости.

"Складання списків нев'їзних в РФ — це не якась примха з російської сторони. Це законна, співмірна відповідна міра на неприйнятні обмеження на в'їзд в Євросоюз під надуманими приводами російських представників", — заявив Рябков.

За його словами, західні політики, вимагаючи пояснень від Москви у зв'язку з появою даних списків, демонструють свою нездатність сприймати реальність.

Читайте такожЄвродепутат: "Чорний список" Кремля - це шоу для власного народу, яке будується на принципі "зуб за зуб""Зараз, як хтось із цих європейських списків, робити круглі очі, говорити "на якій підставі?", "дайте нам пояснення", доходити у своєму цинізмі до фраз, що все це незаконно і намагатися зараз придумувати якісь заходи у відповідь на наші заходи — це відображення інтелектуальної політичної убогості, це свідчення того, що люди нічого навколо себе не бачать, просто, не здатні сприймати реальність як вона є", — зазначив заступник міністра.

Він додав, що залишається шкодувати, що такі люди причетні до прийняття рішень у Європейському союзі.

Читайте такожКлімкін назвав список європейських політиків, яким РФ заборонила в'їзд, "списком світлих людей"За його словами, це повною мірою відноситься і до ініціаторів заходів з обмеження доступу постпреда РФ Володимира Чижова в Європарламент.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Європейського парламенту Мартін Шульц у відповідь на "чорний список" європейських політиків, яким заборонено в'їзд у Росію, увів відповідні заходи. Зокрема, такими заходами стали обмеження вільного доступу до парламенту послу та ще одному російському дипломату, зупинення оцінки запитів на доступ членів Держдуми і Ради Федерації на індивідуальній основі і призупинення парламентського співробітництва в рамках Комітету Росія-ЄС.

Це стало відповіддю на передачу Москвою в посольства держав-членів ЄС списку нев'їзних в країну політиків. У нього входять 89 осіб, зокрема, лідер лібералів в Європарламенті.