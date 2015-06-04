ЗМІ: Пентагон хоче послаблення санкцій проти Росії

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела в оборонному відомстві, передає "Українська правда".

Читайте такожСША шукають заміну російським ракетним двигунам

Як зазначається, санкції, запроваджені США проти РФзмусили Пентагон перестати купувати ракетні двигуни у Росії, які використовувалися починаючи з 2000 року для запуску американських військових і розвідувальних супутників у космос.

Проте вже через 5 місяців після того, як заборона набула чинності, Пентагон почав наполягати, щоб Конгрес послабив її.

Як відзначають у міністерстві оборони США, нові російські двигуни будуть потрібні як мінімум ще кілька років для того, щоб забезпечити доступ в космос для найделікатніших оборонних і розвідувальних технологій.

Так, у листі до конгресменів від 11 травня міністр оборони США Ештон Картер та директор Національної розвідки країни Джеймс Клеппер наголосили, що Пентагон зіткнеться з "серйозними проблемами" в питанні забезпечення доступу до космосу для найделікатніших військових і розвідувальних місій, якщозаборона на російські двигуни залишатиметься.