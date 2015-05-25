В США через потужні зливи почали евакуювати людей
02:40, 25 травня 2015Світ
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У деяких південних штатах США через зливові дощі почалися розливи річок і були оголошені попередження про повінь.
REUTERS
Найбільше постраждали Техас і Оклахома. В останньому штаті загинув пожежник, якого віднесло потоком води., повідомляє Російська служба Бі-бі-сі
У кількох частинах Техасу за добу випали до 25 сантиметрів опадів. Синоптики очікують продовження дощів наступного тижня.
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З центральної частини Техасу було евакуйовано близько 1000 осіб.
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