В США через потужні зливи почали евакуювати людей

Найбільше постраждали Техас і Оклахома. В останньому штаті загинув пожежник, якого віднесло потоком води., повідомляє Російська служба Бі-бі-сі

У кількох частинах Техасу за добу випали до 25 сантиметрів опадів. Синоптики очікують продовження дощів наступного тижня.

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З центральної частини Техасу було евакуйовано близько 1000 осіб.