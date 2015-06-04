Матері терористів ІДІЛ через соцмережі просять своїх дітей залишити угруповання - The Guardian

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на The Guardian, матері бойовиків поширюють у соціальних мережах звернення до терористів, в якому просять їх повернутися додому і цитують рядки з Корану.

Згідно з повідомленням, у відкритому листі "Матері за життя" нагадують, що іслам вчить поважати батьків і не змушувати їх страждати.

"Навіть якщо ви думаєте, що смерть дасть вам краще життя, пам'ятайте, що навіть пророк Мухаммед (мир йому) говорив: "Рай лежить під ногами ваших матерів". Залишивши нас проти нашої волі, щоб віддати своє життя і забрати життя інших, ви розтоптали наші зусилля, біль і честь, і пішли геть", - йдеться у заклику матерів.

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Учасниці організації "Матері за життя", серед яких є як мусульмани, так і прихильники інших віровчень, кажуть, що своїм посланням через соціальні мережі вони хочуть кинути виклик тим, хто заманив їх дітей на війну.

"Соціальні мережі, здається, стали потужним інструментом терористів у вербуванні молоді. Ми вирішили вибити клин клином", - прокоментувала мати терориста з Канади Кріс Бондрю. Організації "Матері за життя" допомагає німецький Інститут дослідження радикалізації. Кілька експертів установи з питань ісламу допомагають підібрати релігійні аргументи, щоб вплинути на екстремістів "Ісламської держави".