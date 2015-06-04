Столтенберг вважає перемир'я в Україні "дуже крихким"

"Те, що ми спостерігали в останні 24 години, вказує на крихкість перемир'я, на те, що відбуваються порушення, на те, що необхідно підтримувати будь-які спроби, будь-які ініціативи, спрямовані на дотримання режиму припинення вогню", — сказав він.

Читайте такожСтолтенберг: Україна - не буферна зона, а незалежна держава

Столтенберг знову звернувся до всіх сторін конфлікту із закликом поважати мінські угоди, повідомляє Росбалт.

"Обидві сторони повинні відвести важке озброєння від лінії розмежування і поважати режим припинення вогню", — зазначив глава альянсу.

Він також додав, що Росія повинна докласти всіх зусиль, щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту.