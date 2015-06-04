Столтенберг вважає перемир'я в Україні "дуже крихким"
21:59, 04 червня 2015Світ
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Глава НАТО Йенс Столтенберг вважає режим припинення вогню на Сході України дуже крихким.
REUTERS
"Те, що ми спостерігали в останні 24 години, вказує на крихкість перемир'я, на те, що відбуваються порушення, на те, що необхідно підтримувати будь-які спроби, будь-які ініціативи, спрямовані на дотримання режиму припинення вогню", — сказав він.
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Столтенберг знову звернувся до всіх сторін конфлікту із закликом поважати мінські угоди, повідомляє Росбалт.
"Обидві сторони повинні відвести важке озброєння від лінії розмежування і поважати режим припинення вогню", — зазначив глава альянсу.
Він також додав, що Росія повинна докласти всіх зусиль, щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту.
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