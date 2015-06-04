Пєсков: Путін має право просити Раду Федерації дозволити застосування сили за кордоном
22:56, 04 червня 2015Світ
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Президент РФ Володимир Путін має право попросити Раду Федерації дозволити йому застосування сили за кордоном.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають РИА Новости.
За словами Пєскова, подібне звернення Путіна є його конституційним правом як президента.
Читайте такожПєсков про санкції: вони абсурдні і неефективні, Росія не буде ініціювати їх скасування"Президент може скористатися будь-яким своїм конституційним правом. Це його право", — сказав Пєсков.
Раніше УНІАН повідомляв, що в разі спроб арешту російського майна за кордоном, Москва має намір захищати його в рамках правового поля
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