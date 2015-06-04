Пєсков: Путін має право просити Раду Федерації дозволити застосування сили за кордоном

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передають РИА Новости.

За словами Пєскова, подібне звернення Путіна є його конституційним правом як президента.

Читайте такожПєсков про санкції: вони абсурдні і неефективні, Росія не буде ініціювати їх скасування"Президент може скористатися будь-яким своїм конституційним правом. Це його право", — сказав Пєсков.

Раніше УНІАН повідомляв, що в разі спроб арешту російського майна за кордоном, Москва має намір захищати його в рамках правового поля