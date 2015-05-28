Донька Нємцова розповіла про російську пропаганду та війну в Україні

До Берліну вона приїхала разом із своєю матір'ю Раїсою, передає newsru.com з посиланням на DW.

Перед виступом доньки Нємцова слово взяв голова Фонду Вольфганг Герхард, який виклав свої погляди на стосунки між Берліном і Москвою. "Ми хочемо, щоб Росія була сильною і процвітаючою країною. Не слабкою, не розділеною, не нестабільною. Але ми хочемо, щоб вона спиралася не на військову силу, а на сильне громадянське суспільство і економічні успіхи", - заявив він.

Герхард також назвав параноїками тих людей, які вважають, що Захід зацікавлений в ослабленні Росії. "Зовсім навпаки. Ми побоюємося слабкої Росії, з сильною - легше мати справу", - додав він. Однак "сила Росії не повинна зростати за рахунок ослаблення сусідніх республік колишнього СРСР", - резюмував Герхард.

Читайте такожРосійська пропаганда опублікувала записи з місця вбивства бойовика МозковогоЖанна Нємцова, в свою чергу, підняла тему подій на сході України і пропаганди в державних ЗМІ. "Війна в Україні почалася з інформаційної війни, з істеричної кампанії в державних ЗМІ проти української революції і тих, хто прийшов до влади після Януковича. Серед російськомовних жителів України роздувалася паніка, їх залякували репресіями, які нібито планує новий уряд, обіцяли захистити. А в результаті на сході України спалахнув сепаратизм", - заявила вона.

Донька покійного опозиціонера назвала пропаганду російських державних ЗМІ "дуже ефективною", яка "грає найголовнішу роль у зміцненні диктатури і позбавлення людей їх прав". Нємцова також порівняла російську пропагандистську машину із "зброєю масового знищення мізків росіян". Крім того, вона припустила, що цілі, які ставить держава перед своїми ЗМІ, полягають у розповсюдженні архаїчної, шовіністичної, клерикальної, ксенофобської та імперської ідеології, створення образу ворога, в першу чергу в особі США, але також і російських лібералів, у створенні культу особи національного лідера, як в Росії називають Володимира Путіна".

Читайте такожНємцов писав, що Путін відречеться від воюючих на Донбасі в будь-яку секунду - російський опозиціонерЖанна Нємцова також пояснила, що пропаганда в ЗМІ позбавляє супротивників Кремля людського образу, називаючи їх націонал-зрадниками. Такі ж методи, за її словами, застосовувалися і в Руанді під час винищення представників племені тутсі. "Позбавлення людського способу спрощує перехід через певну моральну межу, знижує поріг вчинення вбивства. Коли одні люди сприймають інших як інопланетян або тарганів, вбивство стає реальністю", - пояснила вона.

Читайте такожЄвропарламент має намір посилити санкції проти РосіїНа закінчення вона закликала ввести санкції проти керівників провідних російських федеральних каналів. "Путінських пропагандистів, зрозуміло, не притягнуть до відповідальності у Росії. Але міжнародне співтовариство могло б втрутитися і хоча б оголосити персонами нон грата тих, хто поширює ненависть і насильство. В першу чергу мова йде про керівників провідних федеральних телеканалів", - додала вона.

Як відомо, Борис Нємцов був застрелений ввечері 27 лютого на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви. У політика потрапило чотири кулі, він помер на місці. Українська фотомодель Анна Дурицька, яка знаходилася поруч з Нємцовим у момент вбивства, не постраждала. За підозрою у вбивстві заарештовано п'ятеро осіб.